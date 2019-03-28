Mynet Trend

Meteoroloji'den 28 Mart Perşembe son hava durumu tahmini uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin güneyi ve kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında. Doğu illerinde kar yağışı beklenirken, çığ tehlikesine karşı da uyarılarda bulunuldu. Marmara ve Ege bölgelerinde ise şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den 28 Mart Perşembe son hava durumu tahmini uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Akdeniz, Karadeniz Kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 9°C

SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

ERZURUM -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu


PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
Hortumda şemsiye ile havalanan Osmaniyeli esnaf o anları anlattıHortumda şemsiye ile havalanan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı
Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırtına meteoroloji genel müdürlüğü don çığ uyarısı 28 mart 2019 hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hortumda şemsiye ile uçan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Hortumda şemsiye ile havalanan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

40 yıl sonra kimliğine kavuştu! Nikah masasına oturdu

40 yıl sonra kimliğine kavuştu ve 'evet' dedi

E-5 Karayolu’nda sevgilisine dehşeti yaşatan motosikletli maganda yakalandı

E-5'te sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandı

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.