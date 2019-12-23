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Meteoroloji'den birçok il için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den 23 Aralık Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin yapılan son tahminlere göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar azalırken yurdumuz kuvvetli ve şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Yağışların; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde ise şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

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ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Aydın, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Antalya'nın merkez ve batı kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına (100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği athmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya'nın güney ilçeleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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