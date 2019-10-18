Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 23°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı