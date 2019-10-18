Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Muş, Ağrı ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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