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Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış ve sis uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 07:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın doğusu ile yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise kuzeydoğu kesimlerinde 4 dereceye kadar azalması bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

m

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

mm

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Muş, Ağrı ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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