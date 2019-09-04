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Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 08:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 4 Eylül Salı günü için hava durumu tahminleri geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Kütahya, Denizli, Ankara, Kırklareli, Antalya, Giresun Trabzon ve Rize'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca Marmara ve Kuzey Ege'de dün etkili olan rüzgarların devam etmesi bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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MARMARA

Parçalı, kuzeyi zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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