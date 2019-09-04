Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Parçalı, kuzeyi zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.