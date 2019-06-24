Meteoroloji'den birçok il için sıcak hava uyarısı: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden; Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bölgemizde havanın Adıyaman'da az bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Hhava sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenmekte. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.



