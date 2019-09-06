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Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağışlar geliyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 07:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege kıyıları sağanak yağmurların etkisi altında olacak. Yağışların 12.00 - 18.00 saatleri arasında yoğun olacağı bildirildi. Ayrıca Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarlar beklenmekte. İşte 6 Eylül Cuma günü yurtta hava durumu...

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Samsun, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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