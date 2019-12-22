Mynet Trend

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (22 Aralık İstanbul'da hava durumu)

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık hava durumu tahminine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve yağmur bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamazken, Çanakkale'den bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (22 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

22 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ARTVİN °C, 12°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

1

2

3

4

İDO VE BUDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Olumsuz hava muhalefetinden dolayı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:

07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.00'de Bursa-Büyükçekmece,
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
09.00’da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik
09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30'da Büyükçekmece-Bursa,
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Buna göre, Gökçeada’dan Kabetepe’ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise, saat 11.00, 15.00 ve 19.00
seferi yapılamayacak.


Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
21 Aralık kış gündönümü Google'a doodle oldu!21 Aralık kış gündönümü Google'a doodle oldu!
Annesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdüAnnesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü 22 aralık istanbul'da hava durumu 22 aralık türkiye'de hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

25 kuruşa ulaşım!

25 kuruşa ulaşım!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kayseri neden yok? Kayseri ile sorununuz nedir? Devasa kent. Pastırma kenti.
keske ülkece tek derdimiz hava durumunda kayserinin neden olmamasi olsaydi :)
bayburtta yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

Haluk Levent destek oldu, Nurettin protezine kavuştu

Haluk Levent destek oldu, Nurettin protezine kavuştu

Aralık ayında şaşırtan görüntü! İstanbul Boğazı'nda...

Aralık ayında şaşırtan görüntü! İstanbul Boğazı'nda...

Şanlıurfa’da hafta sonu yoğunluğu! Turistler akın etti

Hafta sonu yoğunluğu! Turistler akın etti

Gaziantep'te domuz gribi alarmı! Açıklama geldi

Domuz gribi alarmı! Açıklama geldi

2 üniversite öğrencisini gizli kamerayla izleyen doktora soruşturma!

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.