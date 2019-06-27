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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 08:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerini üzerinde seyredeceği bildirilirken, bazi bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarı da yapıldı. Bugün öğleden sonra, özellikle Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarların genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik ile Bursa'nın doğu, Sakarya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya ve Uşak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Göller yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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