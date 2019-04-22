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Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama (22 Nisan hava durumu)

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 22.04.2019 07:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den, 22 Nisan Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri parçalı bulutlu olacak. Bu bölgeler dışındaki yerlerde ise bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenen yağışlar dolayısıyla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama (22 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saat 06.00 itibarıyla yurtta beklenen hava durumu tahminlerini yayınladı. Son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

hava

UYARILAR: ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Rüzgarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ile bu sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Rüzgarın sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, Sinop çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimler ile Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Malatya çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, batısı güneydoğu, öğle ve gece kuzeydoğu, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğlen batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğlen kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’in kuzey ve kuzeybatı, öğlen güneybatı, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu

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