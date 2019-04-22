Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama (22 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saat 06.00 itibarıyla yurtta beklenen hava durumu tahminlerini yayınladı. Son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR: ZİRAİ DON TEHLİKESİ Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Ücretsiz dağıtılan 500 kilo 'cağ kebabı', 1,5 satte tükendi Arguvan halkı korku içinde yaşıyor! Evlerine giremiyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. AKDENİZ Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Rüzgarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ile bu sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Rüzgarın sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ Parçalı, Sinop çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimler ile Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Malatya çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, batısı güneydoğu, öğle ve gece kuzeydoğu, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğlen batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğlen kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.