Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MARMARA Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde Bilecik, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyon karahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.