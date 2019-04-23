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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da toz taşınımı bekleniyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 23.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul’un bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da toz taşınımı bekleniyor)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Toz taşınımının bu akşam 18.00’de başlayarak yarın akşam 23.59’a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü istanbul hava durumu

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