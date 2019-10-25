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Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! 25 Ekim yurtta hava durumu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 25.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! 25 Ekim yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Kaynak: AA

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