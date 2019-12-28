Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu İZMİR °C, 11 °C

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu