Meteoroloji'den kar uyarısı! (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -3°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu
İZMİR 5°C, 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
MANİSA 2°C, 9°C
Çok bulutlu
ADANA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ANKARA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -6°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
VAN -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATMAN 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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