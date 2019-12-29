Meteoroloji'den kar uyarısı! (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

29 ARALIK TÜRKİYE'DE İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE -3°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu