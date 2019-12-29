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  4. Meteoroloji'den kar uyarısı! (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Aralık hava tahmini verilerine göre İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

29 ARALIK TÜRKİYE'DE İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE -3°C, 6°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu

İZMİR 5°C, 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 9°C
Çok bulutlu

ADANA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ANKARA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -6°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

VAN -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATMAN 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

1

2

3

4

5

İstanbul'da kar yağışı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü kar istanbul

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