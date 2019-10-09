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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.10.2019 07:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

mü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu 9 ekim hava durumu

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