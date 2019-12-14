Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. FIRTINA UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde (Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimleri, Aydın ve İzmir çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde hafif yağmurlu İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu EGE Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu KONYA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km7sa) esmesi bekleniyor. BAYBURT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu