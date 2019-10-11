Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı... (11 Ekim Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
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