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Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı... (11 Ekim Cuma hava durumu)

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 08:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 11 Ekim Cuma gününde beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişikli beklenmiyor. Öte yandan Karadeniz kıyıları ile İstanbul ve Kocaeli'de zaman zaman sağanak yağışlar beklenirken, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı... (11 Ekim Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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