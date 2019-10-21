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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Birçok ili etkisi altına alacak

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.10.2019 07:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 3 dereceye kadar azalacak. Sabah saatlerinde ise Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı illerinde görülecek olan yağışlar, öğlen saatlerde Akdeniz'in kuzey kesimleri dahil yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Öte yandan Marmara'da ise akşam saatlerinde yer yer yağmur beklenirken, yağışların gece saatlerinde İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Birçok ili etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 7°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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