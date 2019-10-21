Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Birçok ili etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların yarın Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 7°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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