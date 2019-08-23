Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! 23 Ağustos yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek. ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI!



Son hava tahmini verilerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.