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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.07.2019 08:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin tamamı güneşli olacak. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu Akdeniz ile Rize ve Trabzon'un bazı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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