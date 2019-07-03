Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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