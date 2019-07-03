Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.