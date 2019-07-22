Mynet Trend

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Çarşamba günü İstanbul'a yağmur geliyor

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

Yurt genelinde Hafta sonu sıcak havanın etkisi altında geçerken, bugünden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu verilerine göre çarşamba günü ise yağışlı hava İstanbul'da da etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Çarşamba günü İstanbul'a yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak.

İSTANBULLULAR ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYIMLANAN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

meteorolojı son dakıka hava

hava durumu

me

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Küçük çocuğu kullandılar! Pes dedirten olay!Küçük çocuğu kullandılar! Pes dedirten olay!
Geriye sadece bu fotoğraf kaldı! Baba öldü, oğlu hala kayıp!Geriye sadece bu fotoğraf kaldı! Baba öldü, oğlu hala kayıp!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
son dakika meteoroloji hava durumu yağmur istanbul Çarşamba hava durumu tahmini

En Çok Okunan Trend Haberler

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti!

Yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Hırsızlık için küçük çocuğu kullandılar! Düğünde pes dedirten olay!

Küçük çocuğu kullandılar! Pes dedirten olay!

Geriye sadece bu fotoğraf kaldı! Baba öldü, oğlu hala kayıp!

Geriye sadece bu fotoğraf kaldı! Baba öldü, oğlu hala kayıp!

Aydın'da korkutan yangın! Ekipler zamana karşı yarıştı!

Aydın'da korkutan yangın! Ekipler zamana karşı yarıştı!

Yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti! Kayınbirader dehşeti!

Yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti!

Van Gölü’nün Tatvan sahilinde çöp toplama kampanyası

Gönüllüler akın etti! Örnek olacak kampanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.