Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! (Yağışlar ne zaman bitecek?)

Günün hava durumu bilgilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok kesimi için yağış uyarısında bulundu. Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bilgisini kamuoyu ile paylaşan MGM, önemli bir değişiklik olmayacağını tahminlerine ekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 29 NİSAN PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Nefes kesen operasyon! Çöpçü kılığındaki kişiye dikkat! Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Amasya ve Tokata çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı