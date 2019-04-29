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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! (Yağışlar ne zaman bitecek?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

Hava durumu tahminiyle ilgili yapılan son değerlendirmelere göre 29 Nisan Pazartesi (bugün) yurdun önemli bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yağışlı havanın etkisi akşam saatlerinde sona erecek. İşte, MGM'den alının en son hava durumu bilgileri ve detaylı bilgiler...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! (Yağışlar ne zaman bitecek?)

Günün hava durumu bilgilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok kesimi için yağış uyarısında bulundu. Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bilgisini kamuoyu ile paylaşan MGM, önemli bir değişiklik olmayacağını tahminlerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

29 NISAN HAVA DURUMU

29 NİSAN PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Amasya ve Tokata çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu


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