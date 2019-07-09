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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul ve Marmara çevresinde gök gürültülü şiddetli sağanak yağış geliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde fırtına öngörülmüyor.

Kaynak: AA

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