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Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Kuvvetli olacak

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 16.04.2019 07:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 16 Nisan'da beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü yağışların etkisi altında olacak. Açıklamada, "Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Salı günü için beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI

Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusu ile öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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