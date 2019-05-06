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Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bir bölümü bulutlu ve yağışlı geçecek. Öte yandan Marmara ve Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenirken, Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ağrı hariç), Osmaniye, K.Maraş, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR... TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara, Ege ve Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA... MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile, akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, gece saatlerinde Adana, K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin, yarın bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Malatya çevreleri ile yarın Iğdır, Ağrı ve Van dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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