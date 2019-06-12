Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

PENDİK VE TUZLA

Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YALOVA

Son radar verileri ve tahminlere göre, Yalova çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İZMİT'TE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

(DHA)



