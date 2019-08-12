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Meteoroloji'den son hava durumu açıklaması (12 Ağustos hava durumu)

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu açıklaması (12 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 39
Bursa: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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meteoroloji hava durumu 12 ağustos hava durumu istanbul hava durumu

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