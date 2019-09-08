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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (8 Eylül hava durumu raporu-13 kentte yağmur)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.09.2019 07:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son hava durumu tahminine göre yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki 12 kentte sağanak yağış beklenirken, sabah saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havanın öğleden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. İşte 8 Eylül (bugün) hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (8 Eylül hava durumu raporu-13 kentte yağmur)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

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meteoroloji hava durumu 8 eylül hava durumu istanbul yağmur son hava durumu

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