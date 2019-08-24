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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

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YAŞAM  | 24.08.2019 08:22 | Son Güncelleme

Hafta sonu dışarı çıkacaklara Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin son durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı havalar şiddetini artıracak. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte il il hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece

ANKARA HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece

İZMİR HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece

BÖLGELERİMİZDE HAVA

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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