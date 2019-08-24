Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi.

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.