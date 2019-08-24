Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi.
İSTANBUL HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece
ANKARA HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece
İZMİR HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece
BÖLGELERİMİZDE HAVA
KIRKLARELİ 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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