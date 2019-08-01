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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.08.2019 08:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgilerine göre 1 Ağustos (bugün) sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının 33 derece olması beklenirken, İzmir'de hava sıcaklığı ise 35 dereceyi görecek. Uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşların dışarıda olmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Sıcaklıkların 35 derecelere ulaşması nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak kalınması konusunda uyarıda bulundu.

İşte, yapılan son tahminlere göre illerimizde hava durumu...

ANKARA: 33, parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL:33, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 35, az bulutlu ve açık.

BURSA: 34, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA: 31, az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 33, parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 33, parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 30, parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 30, parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 29, parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 28, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 32, parçalı ve az bulutlu.

KARS: 31, parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 37, az bulutlu ve açık.

VAN: 31, az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 40, az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, az bulutlu ve açık.

SİİRT: 40, az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, az bulutlu ve açık.

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