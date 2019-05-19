Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (19 Mayıs havalar nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU



BURSA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı