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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Akdeniz üzerinden yeni sistem geliyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.04.2019 08:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin geneli ılık ve güneşli. Sıcaklıklar artmaya devam ederken, kendisini hissettiren bahar havası pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Akdeniz üzerinden yeni sistem geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinde etkili olan toz taşınımının Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın pazar gününden itibaren tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların önümüzdeki hafta içinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu

MALATYA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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