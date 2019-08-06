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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış bekleniyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.08.2019 08:43 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu

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