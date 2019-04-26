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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Toz taşınımı geliyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji'den yine toz taşınımı uyarısı geldi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Toz taşınımı geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sis ve puslu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

**ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sis ve puslu

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in kıyıları yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz yer yer 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zaman zaman toz taşınımı bekleniyor, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0, Görüş: İyi, tozda orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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