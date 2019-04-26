Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Toz taşınımı geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
**ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in kıyıları yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz yer yer 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zaman zaman toz taşınımı bekleniyor, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0, Görüş: İyi, tozda orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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