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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Tüm yurtta etkili olacak)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.04.2019 07:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışların hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Tüm yurtta etkili olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde önümüzdeki gece saatlerinden itibaren hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ADIYAMAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


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