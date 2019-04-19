Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Tüm yurtta etkili olacak)

ZİRAİ DON TEHLİKESİ Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde önümüzdeki gece saatlerinden itibaren hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. BURSA °C, 11°C

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı