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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (8 Ekim salı kuvvetli yağmur uyarısı)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.10.2019 07:28 | Son Güncelleme

Hafta sonu yurdun batısında başlayan yağışlı hava 8 ekim salı (bugün) yeniden etkisini artırıyor. Ege, Marmara ile İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batısında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki kuvvetli yağışlara karşı; sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin 8 ekim hava durumu son tahminleri...

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (8 Ekim salı kuvvetli yağmur uyarısı)

Hava durumuyla ilgili son tahminlere yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

8 ekim hava durumu meteoroloji

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların 8 Ekim Salı 18.00'da İstanbul'u terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada "Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

RÜZGARA DİKKAT!

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU (8 EKİM)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu,

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz geneli ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde doğusunda 8 (75 km/s), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısında 8 (75km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de 3,0 ila 4,0m, Görüş; İyi, yağış ve fırtına anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, yarın öğleden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur yağış

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