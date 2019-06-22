Mynet Trend

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı geldi: Kuvvetli yağmur geliyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre ülke geneli bulutlu olurken yağışlar da etkisini gösterecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur, öğleden sonra etkisini artıracak ve yurdun büyük bir bölümünde görülecek. Öte yandan yağışların beklendiği 8 için de sarı alarm verildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı geldi: Kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarların genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

mm

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Samsun ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağışların beklendiği, Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman ve Mersin'de sarı alarm verdi ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sarı alarm nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

m

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Kırıkkale'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun çevreleri ile Ordu'nun batısında sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 36°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
10 milyon lira harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu10 milyon lira harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu
Yalova'da fuhuş operasyonu! Şifre 'Arabalar geldi'Yalova'da fuhuş operasyonu! Şifre 'Arabalar geldi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu 22 haziran hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Nişan kana bulandı! 2 kişiyi öldürüp kalp krizi geçirdi

Nişan kana bulandı! 2 kişiyi öldürüp kalp krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 milyon lira harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu

10 milyon lira harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu

Yalova'da fuhuş operasyonu! Şifre 'Arabalar geldi'

Yalova'da fuhuş operasyonu! Şifre 'Arabalar geldi'

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Turuncu alarm verildi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

İbrahim Tatlıses'ten seçim açıklaması: Tayyip Erdoğan için ölürüm

Seçim açıklaması: Tayyip Erdoğan için ölürüm

Üniversiteli kızlara sokak ortasında taciz!

Üniversiteli kızlara sokak ortasında taciz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.