Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! (Tüm Türkiye'yi etkileyecek)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, Ankara'nın batı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BASRA ALÇAK BASINCI VE KARADENİZ'DEN GELEN YÜKSEK BASINÇ ETKİLEYECEK



Meteoroloji'den sıcak hava dalgasına ilişkin yapılan uyarı şöyle:

Yurdumuzun doğu kesimlerinin bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, Kuzey kesimlerinin ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkisinde kalması beklenmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde) kısa süreli yerel sağanak geçişleri meydana geleceği diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.