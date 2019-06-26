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Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! (Tüm Türkiye'yi etkileyecek)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.06.2019 07:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin kuzey illeri de yer yer sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, Ankara'nın batı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BASRA ALÇAK BASINCI VE KARADENİZ'DEN GELEN YÜKSEK BASINÇ ETKİLEYECEK

Meteoroloji'den sıcak hava dalgasına ilişkin yapılan uyarı şöyle:

Yurdumuzun doğu kesimlerinin bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, Kuzey kesimlerinin ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkisinde kalması beklenmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde) kısa süreli yerel sağanak geçişleri meydana geleceği diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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