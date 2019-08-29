Mynet Trend

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 29 Ağustos yurtta hava durumu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 29 Ağustos yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

Kaynak: İHA

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Aylar geçti ama o unutmadı...Aylar geçti ama o unutmadı...
İstanbul'da bu sabah! Boğaz gemi trafiğine kapatıldıİstanbul'da bu sabah! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağış 29 ağustos yurtta hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce ilk eşi, kanser olunca da ikinci eşi terk etti...

Önce ilk eşi, kanser olunca da ikinci eşi terk etti...

Aylar geçti ama unutmadı... Sahibinden kaçan köpek tedavi olduğu barınağa geldi

Aylar geçti ama o unutmadı...

Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İstanbul'da bu sabah! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Bursa'da çekirdeği kurutmak için yolun birer şeridini kapattılar

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Elazığ'da tarihi 'pirinç fresk' ele geçirildi

'Pirinç fresk' ele geçirildi

Kadınlara silah zoru ile fuhuş yaptıran sevgililer yakalandı

Kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililer yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.