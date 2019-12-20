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Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son verilerine göre Marmara Bölgesi'nin batısı ile Trakya'da, yarından itibaren kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da görülmesi beklenen yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi nedeniyle yağışsız geçen Trakya genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülen sisin, bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ YARIN TRAKYA VE MARMARA'NIN BATISINDA ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu Trakya’dan başlayarak Balkanlar üzerinden gelen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği öngörülen bölgede yarın kuvvetli lodosla birlikte Trakya ve Marmara'nın batısının yağmur ve sağanak bekleniyor. Pazar günü yağışların Marmara genelinde Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da görülmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Pazartesi günü Marmara genelinde beklenen yağışların gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, önümüzdeki hafta sonuna kadar Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmeye devam edecek. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hafta başında Trakya’dan başlayarak azalması, bölge genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul’da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanağın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönünden yarın kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde süren hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak, mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması isteniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Anahtar Kelimeler:
Marmara istanbul meteoroloji yağış

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
TAMAM BARAJLARA SU LAZIM
AMAN YAĞSIN ARTIK YETER !
bu memlekette İstanbul'dan başka şehir yok mu ki hep oradan haber veriyorsunuz
Ülkenin dörtte biri orda yaşıyor ondan olabilir mi
Anlaşıldı yağmur yağmayacak.
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