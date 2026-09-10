Meteoroloji duyurdu: Eylül yazı başlıyor! Termometreler 37 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde artışını sürdürmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, Türkiye'nin güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM

Marmara Bölgesi'nde gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların Bursa'da 31, Çanakkale'de 32, İstanbul'da 28, Kırklareli'nde ise 30 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

EGE'DE TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖRECEK

Ege Bölgesi genelinde de yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı bölgede en yüksek sıcaklıklardan biri Denizli'de ölçülecek. Denizli'de sıcaklığın 37 dereceye çıkması beklenirken İzmir'de 31, Muğla'da 34, Uşak'ta ise 32 derece tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE SICAKLIK 35 DERECEYE ÇIKIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde de açık ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Adana'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Antalya'da 32, Burdur'da 34, Hatay'da ise 31 derece tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Hava sıcaklıklarındaki artışın devam etmesinin beklendiği İç Anadolu'da gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 31 dereceye ulaşması beklenirken Eskişehir'de 32, Konya'da 30, Nevşehir'de ise 27 derece öngörülüyor.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ YOK

Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Bolu ve Düzce'de sıcaklığın 30 derece, Sinop'ta 26, Zonguldak'ta ise 25 derece olması bekleniyor. Karada sakin bir hava beklenmesine rağmen denizde rüzgarın yer yer kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA 36 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Bölgenin tamamında az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 35, Gaziantep'te 34, Mardin'de 32, Şanlıurfa'da ise 36 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE FIRTINAMSI RÜZGAR

Meteoroloji'nin deniz tahminlerinde özellikle Batı Karadeniz dikkat çekiyor. Bölgede fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6 ve yer yer 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalgaların 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de ise 2 ila 3 metre yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Görüşün iyi olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE HAVA AÇIK

Akdeniz'de az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, doğusunda akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz'de rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması, görüşün ise iyi olması bekleniyor.

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

Bursa 31°C, Çanakkale 32°C, İstanbul 28°C, Kırklareli 30°C, Denizli 37°C, İzmir 31°C, Muğla 34°C, Uşak 32°C, Adana 35°C, Antalya 32°C, Burdur 34°C, Hatay 31°C, Ankara 31°C, Eskişehir 32°C, Konya 30°C, Nevşehir 27°C, Bolu 30°C, Düzce 30°C, Sinop 26°C, Zonguldak 25°C, Amasya 30°C, Rize 25°C, Samsun 25°C, Trabzon 24°C, Erzurum 25°C, Kars 23°C, Malatya 32°C, Van 25°C, Diyarbakır 35°C, Gaziantep 34°C, Mardin 32°C, Şanlıurfa 36°C