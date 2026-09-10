Yasak kalkar kalkmaz oraya akın ettiler!

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı. Yasağın sona ermesi ve hava sıcaklığının yeniden yükselmesiyle vatandaşlar serinlemek için plajların yolunu tuttu.

YASAK SONA ERER ERMEZ PLAJDA HAREKETLİLİK ARTTI

Kentin en çok tercih edilen sahillerinden Kapuz Plajı da sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek serinledi, sahilde güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Özellikle denize girme yasağının sona ermesinin ardından plajda hareketlilik yaşanırken, gün içerisinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan hava ve deniz şartlarının zaman zaman değişebileceğine dikkat çekilirken, vatandaşların can güvenliği açısından yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır