Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
İç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
z bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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