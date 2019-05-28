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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak. Yurdun büyük bölümünün güneşli olacağı tahmin edilirken, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

İç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
z bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı 28 mayıs hava durumu son dakika Haber

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