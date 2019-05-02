Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı! ( 2 Mayıs Perşembe güncel hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava Sıcaklığı ve Rüzgar: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, doğuda ise değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'İn içkesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; ; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bir fenomenin ‘içerik intiharı’ Temel Karamollaoğlu'ndan 'kovboylu' sitem! Kanuni Sultan Süleyman portresi satıldı

İSTANBUL HAVA DURUMU - 2 MAYIS PERŞEMBE Marmara Bölgesi genelinde bugün parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor. METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ HARİTASI MARMARA

Parçalı bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile KAhramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARABÜK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çorum ve Bayburt çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı