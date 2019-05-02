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Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı! (2 Mayıs Perşembe güncel hava durumu)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji, 2 Mayıs Perşembe İstanbul hava durumu raporunda yağışa karşı uyardı. İstanbul'da bugün, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında etkisini artıracağı belirtiliyor. Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve 5 günlük hava tahmini haberimizde.

Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı! (2 Mayıs Perşembe güncel hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, doğuda ise değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'İn içkesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; ; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 2 MAYIS PERŞEMBE

Marmara Bölgesi genelinde bugün parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı! ( 2 Mayıs Perşembe güncel hava durumu)

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ HARİTASI

Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı! ( 2 Mayıs Perşembe güncel hava durumu)

MARMARA
Parçalı bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile KAhramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çorum ve Bayburt çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalıve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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