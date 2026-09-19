Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor: 100 kilogramı bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Hafta sonu sıcaklıkların artması beklenirken, gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların yaklaşık 6-7 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da ise yaz havasının yerini daha serin bir havaya bırakması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod verilen iller şöyle:

Artvin

Giresun

Rize

Trabzon

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram, yer yer çok kuvvetli, 51-100 kilogram seviyelerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

YAZ HAVASI SONA ERİYOR

Hafta sonu sıcaklıkların artması beklenirken, gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarından düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların yaklaşık 6-7 derece azalması bekleniyor.

İstanbul’da da sıcaklıkların önümüzdeki hafta belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü sıcaklığın 20 dereceye düşeceği, gece saatlerinde ise 14 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.