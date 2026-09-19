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Bursa'da ilginç görüntü! Festivalde onlarca kişi tek tabaktan elleriyle iskender yedi

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Nilgün Arabacı

Bursa Gastronomi Festivali’nde yaklaşık 3 metre uzunluğunda dev bir İskender tabağı hazırlandı. Festival alanında kurulan sofrada onlarca kişi aynı tabaktan, elleriyle İskender yedi.

Bursa’da düzenlenen Gastronomi Festivali, bu kez dev İskender tabağıyla gündeme geldi. Festival kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tabaktan onlarca kişi yemek yedi.

ONLARCA KİŞİ AYNI TABAKTAN YEDİ

Bursa Gastronomi Festivali’nde kurulan dev sofrada, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki İskender tabağı servis edildi. Çok sayıda vatandaş, aynı tabaktan İskender yerken görüntülendi.

Festival alanındaki vatandaşların İskender’i elleriyle yemesi ise dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
iskender
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