Bursa'da ilginç görüntü! Festivalde onlarca kişi tek tabaktan elleriyle iskender yedi

Bursa’da düzenlenen Gastronomi Festivali, bu kez dev İskender tabağıyla gündeme geldi. Festival kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tabaktan onlarca kişi yemek yedi.

ONLARCA KİŞİ AYNI TABAKTAN YEDİ

Bursa Gastronomi Festivali’nde kurulan dev sofrada, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki İskender tabağı servis edildi. Çok sayıda vatandaş, aynı tabaktan İskender yerken görüntülendi.

Festival alanındaki vatandaşların İskender’i elleriyle yemesi ise dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.