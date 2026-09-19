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Bir dönem ülkeyi yönetiyordu! Şimdi istasyon önünde tek başına broşür dağıtıyor

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Gökçen Kökden

Japonya'da 2011-2012 yılları arasında başbakanlık yapan Yoshihiko Noda, bu kez bir devlet töreninde ya da resmi toplantıda değil, tren istasyonunun önünde vatandaşlara broşür dağıtırken görüntülendi.

Japonya'nın eski Başbakanı Yoshihiko Noda, sabah saatlerinde istasyon önünde vatandaşlara broşür dağıtırken görüntülendi. Noda'yı tanıyanlar selam verip broşürünü alırken, birçok yolcu ise kim olduğunu fark etmeden yoluna devam etti.

Bir dönem ülkeyi yönetiyordu! Şimdi istasyon önünde tek başına broşür dağıtıyor 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Chiba'daki Minami-Funabashi İstasyonu önünde kaydedildi. Noda'nın istasyonu kullanan vatandaşlara tek tek broşür uzattığı anlarda, kendisini tanıyan bazı kişilerin eğilerek selam verdiği ve broşürü aldığı görüldü. Bazı yolcular ise Japonya'nın eski başbakanıyla karşı karşıya olduklarını fark etmeden yanından geçti. Görüntülerin 18 Eylül sabahı saat 07.30 sıralarında çekildiği aktarıldı.

SABAH 06.30'DA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Noda'nın istasyondaki çalışmasının plansız olmadığı, resmi internet sitesinde yayımlanan eylül ayı programında da yer aldığı görüldü.

Programa göre Noda'nın 18 Eylül'de Chiba 4. seçim bölgesine destek amacıyla Minami-Funabashi İstasyonu'nda bulunacağı ve çalışmanın sabah 06.30 ile 08.30 arasında gerçekleştirileceği önceden duyurulmuştu. Eski milletvekili Hideyuki Mizunuma'nın da Noda'nın programa katılacağını sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtildi.

KONUŞMA YAPMIYOR, BROŞÜR DAĞITIYOR

Bir dönem ülkeyi yönetiyordu! Şimdi istasyon önünde tek başına broşür dağıtıyor 2

Eski başbakanın istasyon çalışması tek günlük bir programla da sınırlı değil. Noda'nın resmi programında eylül ayı boyunca farklı istasyonlarda, çoğunlukla sabah 06.30-08.30 saatleri arasında benzer buluşmalar bulunuyor.

Programda ayrıca Noda'nın bu dönemde istasyonlarda konuşma yapmadığı, çalışmalarını yalnızca broşür dağıtmaya ayırdığı özellikle belirtiliyor. Kaynaklarda Noda'nın doğrudan vatandaşlarla temas etmeyi siyaset anlayışının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve son dönemde mikrofonla konuşmak yerine broşür dağıtarak insanlarla birebir iletişim kurmayı tercih ettiği aktarılıyor.

JAPONYA'NIN 95. BAŞBAKANIYDI

1957 yılında Chiba'nın Funabashi kentinde dünyaya gelen Yoshihiko Noda, 1993 yılında ilk kez Japonya Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Siyasi kariyerinde Maliye Bakanlığı görevini de üstlenen Noda, 2 Eylül 2011'de Japonya'nın 95. başbakanı oldu.

Noda'nın başbakanlık dönemi 26 Aralık 2012'de sona erdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen aktif siyasette çalışmalarını sürdüren Noda'nın sabah saatlerinde istasyon önünde vatandaşlara broşür dağıttığı görüntüler ise sosyal medyada dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Japonya
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