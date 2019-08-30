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Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! Doğu Karadeniz için sel uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.08.2019 07:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son hava tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan hava durumuyla ilgili son verilere göre başta Rize, Trabzon ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon ve Artvin'de etkili olacak. Yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA DA SICAKLIK AZALIYOR

Marmara ve Ege’de bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık birkaç derecelik azalma bekleniyor.

hava

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu Karadeniz son hava durumu tahmini

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