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Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat (26 Ağustos son hava durumu tahmini)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.08.2019 08:04 | Son Güncelleme

26 Ağustos hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika bilgilerini paylaştı. Son hava durumu raporuna göre Ağustos ayının son günlerinde hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken; Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 26 Ağustos hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat (26 Ağustos son hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, il il hava durumu tahminleri!

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile iç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

marmara hava durumu

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ege hava durumu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ıc anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu.

Rüzgarın; kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 28°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji son dakika

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