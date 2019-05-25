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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin günlerdir devam eden uyarılarıyla beraber bugün de yağışlar etkisini gösterdi. İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

Fatih'te aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş zor anlar yaşadı. Fatih'te bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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MARMARA'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

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